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وزير الرياضة: فتح باب الترشح لانتخابات الأندية بعد العيد

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مصراوي Masrawy

وزير الرياضة: فتح باب الترشح لانتخابات الأندية بعد العيد

12:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير الرياضة: فتح باب الترشح لانتخابات الأندية بعد العيد

كتب- محمد غايات:

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن إجراء انتخابات بالأندية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح باب التقدم للمرشحين عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الانتخابات بحلول 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الوزارة تعمل حالياً على مواكبة العالم في وضع اللوائح لكل نادي، وبناءً عليه سيتم إجراء الانتخابات دون تدخل الجهة الإدارية.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن إقرار قانون الرياضة، والصادر في مايو 2017، جعل لكل جمعية تابعة لنادٍ الحق في تحديد اللائحة التنظيمية الخاصة بها، منوهًا إلى أنه في حالة عدم تحديد الجمعية للائحة، سيكون هناك لائحة استرشادية للنادي لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، كما يحق للنادي إعادة الانتخابات دون تدخل أحد في شؤون النادي.

ولفت المهندس خالد عبد العزيز، إلى أن نادي هليوبوليس وضع لائحة أمس الثلاثاء، وستجرى انتخاباته بناءً عليها دون أن يعدل أحد نص من نصوصها، وهذا ما يقره القانون، مؤكدًا أن أصحاب الحق في تعديل اللائحة هم أعضاء الجمعية بالنادي فقط.

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مصراوي Masrawy

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