مُتحدث "المترو" يكشف تفاصيل سير قطار "مفتوح الأبواب" من غمرة إلى الدمرداش 12:53 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مترو الأنفاق

كتب- عبد الله قدري:كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل سير أحد القطارات وأبوابه مفتوحة من محطة غمرة إلى الدمرداش.وقال عبد الهادي في بيان، الأربعاء، إنه "جرى التحقيق في الواقعة، وتبيّن أن الواقعة تعود ليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، لقطار رقم 139"، مضيفًا أنه "أن قائد القطار أبلغ بحدوث عدم تربسة عربة واحدة بالقطار في محطه غمرة وعلى الفور قام السائق بإبلاغ غرفة التحكم المركزي بالعارض".وتابع عبد الهادي أنه "بعد ذلك انتقل السائق بناء على تعليمات غرفة التحكم إلى المحطة التالية الدمرداش حتى لا يتم إيقاف الخط بالكامل، وعند وصوله للمحطة أنزل الركاب واصطحب الكهربائي لمحطة سراي القبة، وتم إزالة العارض وعاود القطار للعمل على الفور".

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