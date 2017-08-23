الأرصاد: طقس الخميس "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

كتبت – مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا علي بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط علي البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية ويصل إرتفاع الموج من متر الي متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر الى 3 أمتار .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 23 33

نخل 22 35

طابا 27 37

الطور 27 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

رفح 22 33

كاترين 21 34

سيوة 24 36

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

شلاتين 28 39

حلايب 30 37

الوادى الجديد 27 41

قنا 26 42

نويبع 28 36

السلوم 22 29