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مجلس الوزراء يوافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم

12:47 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مجلس الوزراء يوافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب – محمد غايات:

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضاف عمران في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يهدف لمواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.

وأشار إلى أن نظام التخصيم ينظم حالياً بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واستنادًا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مما يبرز الحاجة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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