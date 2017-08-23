الرقابة الإدارية تتفقد المجازر الآلية بقنا قبل عيد الأضحى

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة على المجازر الحكومية بالمحافظة، للوقوف على كفاءة العمل بها، ومدى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى.

ترأس المقدم إبراهيم عبد المنعم، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، الحملة، التي ضمت رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومهندس من الوحدة المحلية، وتفقد جميع أقسام المجزر من عنابر الذبح والكشف الطبي على الحيوانات وغرفة الإعدام والغرف الإدارية بالمجزرة.

ورصد عضو هيئة الرقابة الإدارية بعض السلبيات داخل المجزر الرئيسي بناحية الصالحية بمدينة قنا، وتعطل العمل بالمحرقة، وعدم وجود شبكة جيدة للصرف الصحي داخل العنابر، ووجود عجز في عمال النظافة والأطباء وتعطل الأوناش بعنبر الذبائح الصغيرة وعدم سلامة بعض الوصلات الكهربائية وعدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين بالمجزر.

كما رصد وجود الأختام الخاصة بالمجزر والأحبار واستخدامها طبقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك الأمر، والاهتمام بالنظافة داخل المجزر، واتباع الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات.