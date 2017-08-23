أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تتفقد المجازر الآلية بقنا قبل عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تتفقد المجازر الآلية بقنا قبل عيد الأضحى

12:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الرقابة الإدارية تتفقد المجازر الآلية بقنا قبل عيد الأضحى

المجازر الآلية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة على المجازر الحكومية بالمحافظة، للوقوف على كفاءة العمل بها، ومدى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى.

ترأس المقدم إبراهيم عبد المنعم، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، الحملة، التي ضمت رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومهندس من الوحدة المحلية، وتفقد جميع أقسام المجزر من عنابر الذبح والكشف الطبي على الحيوانات وغرفة الإعدام والغرف الإدارية بالمجزرة.

ورصد عضو هيئة الرقابة الإدارية بعض السلبيات داخل المجزر الرئيسي بناحية الصالحية بمدينة قنا، وتعطل العمل بالمحرقة، وعدم وجود جيدة للصرف الصحي داخل العنابر، ووجود عجز في عمال النظافة والأطباء وتعطل الأوناش بعنبر الذبائح الصغيرة وعدم سلامة بعض الوصلات الكهربائية وعدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين بالمجزر.

كما رصد وجود الأختام الخاصة بالمجزر والأحبار واستخدامها طبقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك الأمر، والاهتمام بالنظافة داخل المجزر، واتباع الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في السويس

    أخبار

  • إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا

    أخبار

  • "تموين أسيوط": خاطبنا "البترول" لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز

    أخبار

  • طوارئ بـ"صحة أسوان" وإلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

73db61a4ea.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لإنشاء شبكة دعم ابتكار مشتركة

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لإنشاء شبكة دعم ابتكار مشتركة

إحالة شبكة "تمرير مكالمات دولية" كلفت الدولة نصف مليار لنيابة الشئون المالية

إحالة شبكة "تمرير مكالمات دولية" كلفت الدولة نصف مليار لنيابة الشئون المالية

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد

إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد