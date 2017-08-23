54 فرعًا بالمرحلة الأولى لمشروع "جمعيتي" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى باسم المديرية، إن المديرية تلقت كتابًا دوريًا من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، يتضمن فتح باب القبول، للتقديم بمشروع "جمعيتى"، خلال شهر أغسطس الجاري، بعدما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين، والمتحدث الرسمى للمديرية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن محافظة كفر الشيخ، يُوجد بها فى الوقت الحالي 54 فرعًا، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لمشروع جمعيتى، بعد فتح المرحلة الأولى لهذا المشروع، منذ أكثر من عامين، أثناء تولى الدكتور خالد حنفي، حقيبة الوزارة.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي أصدر لائحة تنفيذية خاصة بالمشروع منذ عدة أشهر تنظم عمله وكيفية حصوله على السلع من فروع الشركة العامة للجملة، وعدد من القواعد المنظمة لعمل المشروع، موضحًا أن هذا المشروع توقف فترة كبيرة، حتى أصدر الوزير تعليماته بفتح المرحلة الثانية منه خلال الشهر الحاليّ.

وأوضح "الهابط" أن مشروع "جمعيتى"، هو عبارة عن الشكل الجديد للبقال التموينى القديم، من حيث شروط المساحة، وطريقة عرض وتقديم السلع التموينية المدعمة، للمواطنين.