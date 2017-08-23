حملة للرقابة الإدارية تكشف عن مخالفات صحية بمجزر الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:



شن ضباط هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على مجازر المحافظة؛ للتأكد من الخدمات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الذبائح في عيد الأضحى.



وتمكنت الحملة، من رصد عددًا من المخالفات بمجزر الزقازيق؛ وتبين سوء الحالة الإنشائية لصالة الذبح، وتدني مستوى النظافة وكذا انسداد شبكة الصرف الصحي فضلًا عن انتشار الفئران بالمجزر.



وتستهدف الحملة، التأكد من استعدادات المجازر لاستقبال الذبائح والأضاحي خلال أيام العيد، وكذا الوقوف على سلامة الأختام والشهادات الصحية للعاملين بالمجازر.