رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء أحمد حامد محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والاحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشدد على أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتلقي أي بلاغات ترد والاستجابة لها طوال 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى.

وكلف المحافظ مدير عام التموين ومشروع المخابز بتحديد المخابز التي ستعمل فترات مسائية خلال إجازة العيد، وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين.

جاء ذلك خلال مؤتمر بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وكلف اللواء حامد، بالمتابعة الميدانية ومديرية الأوقاف ورؤساء الأحياء بتجهيز 63 ساحة وتخصيصها لصلاة العيد بالأحياء الخمسة، ووضع أسماء 126 إمامًا وخطيبًا لهذه الساحات والإعلان عنها للمواطنين وتكليف الأجهزة المعنية بمتابعة هذه الساحات.

وكلف المحافظ قصر ثقافة السويس بعمل خطة لفرق السمسمية لتنظيم عروض بالحدائق العامة والمسارح المكشوفة والمتنزهات لإسعاد المواطنين أثناء العيد.

وقرر حامد صرف مكافآت لعمال النظافة المجدين أثناء إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا على جهاز النظافة والتجميل بالاستمرار في رفع مخلفات العيد والقمامة من الشوارع والحدائق العامة.

وقالت الدكتورة عزيزة عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن المديرية وفرت كل الإمكانيات بمجزر السويس لاستقبال أضاحي الأهالي مجانًا بداية من أول أيام العيد ولمدة 4 أيام.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع إقامة أي شوادر للأغنام ومنع الذبح في الشوارع، مؤكدًا توقيع غرامات وعمل محاضر للمخالفين للحفاظ على الطرق والمرافق والنظافة العامة.