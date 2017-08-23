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4 أشخاص يعذبون سائق لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجة أحدهم بالزيتون

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مصراوي Masrawy

4 أشخاص يعذبون سائق لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجة أحدهم بالزيتون

01:06 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

4 أشخاص يعذبون سائق لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجة أحدهم بالزيتون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على موظف استعان بـ ٣ آخرين في تعذيب سائق لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في الزيتون.

تلقى ضباط قسم شرطة الزيتون، بلاغا من، ماجد سمير، حارس العقار، بأنه أثناء تواجده أمام العقار حراسته شاهد 3 أشخاص يستقلون السيارة رقم و و ق 362 ماركة شاهين رصاصي اللون قاموا بإلقاء شخص مجهول خارج السيارة وفروا هاربين.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مُقدم البلاغ وتم كشف هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "حسني.ح"، سائق، مصاب بكسر بالجمجمة وتورم بالعينين وسحجات وكدمات وحروق بمختلف أنحاء الجسم، أثار تقييد واشتباه نزيف داخلي، وتم نقله لمستشفى منشية البكري ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية.

وبالكشف على السيارة تبين أنها مقيدة باسم "أحمد.ح"، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

أمكن ضبط المتهم بمأمورية أمنية استهدفته بمسكنه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمود.ف"، موظف بجمعية نجوم المستقبل، و"أميرة.أ"، موظفة بذات الجمعية "زوجة الثاني"، و"عبد الحليم.م" طالب، نجل الأول.

وعقب تقنيين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها، وأقر الثاني بأن المجني عليه كان يرتبط بزوجته المتهمة الثانية بعلاقة غير شرعية منذ حوالي عام ونصف ونظرا لارتيابه في استمرارية تلك العلاقة استدرجه بمعرفة المتهمة الثالثة بدعوى ممارسة الرزيلة بمسكنها الكائن دائرة قسم شرطة الجديدة.

واستعان المتهم بنجله المتهم الرابع، وعقب حضور المجني عليه قام والرابع بتقييده والتعدي عليه محدثين ما به من إصابات وإكراهه على التوقيع ببصمة يده على 10 إيصالات أمانة على بياض وقامت المتهمة الثالثة بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول إلى أن فقد الوعي فاستعان بالمتهم الأول بالسيارة ملكه في نقل المجني عليه والتخلي عنه بمكان العثور.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأول والثاني، وتم بإرشادهم ضبط هاتف وحافظة نقود المجني عليه تحوي متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي 55 جنيه ودفتر إيصالات أمانة يحوي 10 إيصالات ممهورة ببصمته، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في تقييد وتعذيب المجني عليه وهاتف المتهم الثاني يحوي مقاطع وصور لواقعة التعذيب.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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