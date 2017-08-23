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الصين تنتقد العقوبات الأمريكية بحق كيانات تابعة لها لمساعدتها كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الصين تنتقد العقوبات الأمريكية بحق كيانات تابعة لها لمساعدتها

12:31 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الصين تنتقد العقوبات الأمريكية بحق كيانات تابعة لها لمساعدتها كوريا الشمالية

المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونينج

بكين - (د ب أ):

انتقدت الصين اليوم الأربعاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على كيانات صينية وروسية يزعم دعمها لنظام كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات بحق 16 كيانا من والصين لها علاقة مالية ببرنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونينج " الصين تعارض العقوبات الأحادية خارج إطار مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن الصين سوف تحقق وتعاقب، وفقا لقوانينها المحلية، أي كيان أو فرد يشتبه في انتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية.

وأوضحت "الإجراءات الأمريكية لا تساعد في حل المشكلة، ولا تؤدى لبناءة لثقة المتبادلة والتعاون بين الصين وأمريكا في القضايا ذات الصلة".

وأضافت" نطالب بأن توقف الولايات المتحدة هذا التصرف الخاطىء على الفور".

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مصراوي Masrawy

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