الصين تنتقد العقوبات الأمريكية بحق كيانات تابعة لها لمساعدتها كوريا الشمالية

بكين - (د ب أ):

انتقدت الصين اليوم الأربعاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على كيانات صينية وروسية يزعم دعمها لنظام كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات بحق 16 كيانا من روسيا والصين لها علاقة مالية ببرنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونينج " الصين تعارض العقوبات الأحادية خارج إطار مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن الصين سوف تحقق وتعاقب، وفقا لقوانينها المحلية، أي كيان أو فرد يشتبه في انتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية.

وأوضحت "الإجراءات الأمريكية لا تساعد في حل المشكلة، ولا تؤدى لبناءة لثقة المتبادلة والتعاون بين الصين وأمريكا في القضايا ذات الصلة".

وأضافت" نطالب بأن توقف الولايات المتحدة هذا التصرف الخاطىء على الفور".