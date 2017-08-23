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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا

12:43 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا

ارشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "قنا - نجع حمادي" أمام قرية بركة أشارة.

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا بوجود جرحى ومصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص، والدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتبين إصابة مصطفى عبده كمال 20 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وجنات مصطفى عبده اشتباه مابعد الارتجاج، وسهام أمين خلف 20 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد قاعود أبو القاسم 49 سنة كسر بالساعد الأيسر.

كما أصيب أيضًا سهام فتحي مصطفى 26 سنة تقيم بأبوتشت سقوط جنين وكدمات بالبطن، ونعمات سعد زغلول 50 سنة كسر بالكتف الأيمن، وأحمد حسام على 20 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبد العال 50 سنة كدمات وسحجات بالجسم.

نقلت الإسعاف المصابين لمستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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