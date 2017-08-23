نقابة النسيج: صرف شهر ونصف من المكافأة السنوية لعمال المحلة خلال ساعات

كتبت - نورا ممدوح :

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن شركة غزل المحلة استلمت اليوم الأربعاء، شيكًا من الشركة القابضة بقيمة الدفعة الثالثة من المكافأة السنوية لعمال المحلة والتي تبلغ شهر ونصف لكل عامل، مضيفا أنه سيتم الصرف للعمال خلال ساعات قليلة.

وقال ابراهيم، فى بيان صحفي اليوم، إن حقوق العمال المنصوص عليها فى الدستور والقوانين ولوائح الشركات غير قابلة للتفاوض، مضيفًا أن هناك بعض التصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من مسئولين في الحكومة كادت تتسبب في عودة إضراب عمال المحلة مرة أخرى.

وطالب رئيس النقابة، المسئولين بتحري الدقة فى تصريحاتهم وعدم اثارة غضب العمال واستفزازهم ، خاصة وأن العمال هم بناة الاقتصاد الوطنd وعلى أكتافهم ترتفع معدلات الانتاج وتزيد معدلات النمو الاقتصادي، حسب البيان.

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، أن النقابة العامة مستمرة فى التفاوض حول المطالب المالية للعمال لحين الوصول لحل يتفق مع ما يطالبون به وما تستطيع الحكومة تنفيذه وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون ولوائح الشركات .

وأشار إلى أن النقابة العامة تتفاوض مع مسئولي الشركة القابضة للنسيج حاليا حول عدم احتساب أيام الاضراب عن العمل لعمال المحلة كأيام غياب، خاصة أن العمال تعاهدوا على تعويض الخسائر خلال الأيام المقبلة.