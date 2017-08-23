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إحالة 89 موظفًا بـ"تله" في المنيا للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 89 موظفًا بـ"تله" في المنيا للتحقيق

12:35 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، إحالة 89 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية تله للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم، لتغيبهم عن العمل وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط أثناء مرورهم على الوحدة المحلية لقرية تله، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: "رصد التقرير غياب عدد من الموظفين دون إذن مسبق، وتأخر عدد منهم عن العمل بعد إغلاق دفاتر التوقيع في المواعيد الرسمية، الأمر الذي استوجب تحويلهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

وأشار رئيس المركز إلى وجود دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية القروية، من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن.

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