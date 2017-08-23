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"تموين أسيوط": خاطبنا "البترول" لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز

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مصراوي Masrawy

"تموين أسيوط": خاطبنا "البترول" لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز

12:29 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

قال محسن فرغلي، وكيل وزارة بأسيوط، اليوم الأربعاء، إنهم خاطبوا شركة الغازات البترولية، لزيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر أغسطس الجاري، بواقع 100 ألف أسطوانة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ومواجهة زيادة الطلب على سلعة البوتاجاز.

وأشار "فرغلي" في تصريحات صحفية إلى أن حصة المحافظة الشهرية من أسطوانات البوتاجاز تصل إلى مليون و386 ألف أسطوانة، مؤكدًا التنسيق مع شركة "بوتاجاسكو"، لتغطية المناطق المحرومة من البوتاجاز، من خلال مستودعاتها بمراكز المحافظة، فضلاً عن منافذ الأقفاص الحديدية المنتشرة بكافة القرى المحرومة بالمحافظة.
ولفت "فرغلي" إلى توفير المواد البترولية بأنواعها "السولار، البنزين" بمحطات الخدمة عن طريق شركات البترول والمحطات التابعة لها، منوهًا لزيادة الحصص الواردة للمحافظة خلال فترة العيد بالتنسيق مع شركات البترول/ لمواجهة زيادة الطلب على المواد البترولية في مثل تلك المناسبات خاصة مع تزايد أعداد السيارات الوافدة إلى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط، استمرار الحملات التموينية بالتنسيق والتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

من جانبه شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على متابعة ومراقبة الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين، خاصة في مثل تلك المناسبات، مؤكدًا تشديد الرقابة على كل السلع، لمنع حدوث أي اختناقات بها، ومراقبة أسعارها عن طريق تكليف لجان للإشراف على مستودعات البوتاجاز.

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