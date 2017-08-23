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تعرفي على فوائد نواة المانجو لشعرك وبشرتك

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مصراوي Masrawy

تعرفي على فوائد نواة المانجو لشعرك وبشرتك

12:35 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

تعرفي على فوائد نواة المانجو لشعرك وبشرتك

تعرفي على فوائد نواة المانجو لشعرك وبشرتك

 كتب - هشام عواض:

تحتوي المانجو على العديد من الفوائد الصحية والجمالية ولا تنحصر هذه الفوائد على الجزء الذي يؤكل منها فقط، بل يمتد للنواة التي تحتوي على فوائد للبشرة والشعر.

وذكر موقع "stylecraze" المختص بالموضة والجمال، أن زيت نواة المانجو يعتبر مصدر للأحماض الدهنية الأساسية، والمعادن والفيتامينات، ويمكن الاستفادة من النواة بنزع قشرتها بواسطة سكين، ثم طحنها ومزج الزبدة مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زين السمسم، وضعي المزيج في الشمس لمدة أسبوع، ثم يصبح جاهز للاستخدام للبشرة والشعر وفوائده هي:

- للبشرة:
زيت النواة مفيد للبشرة بأنه يحافظ على ترطيبها ويغذيها بالفيتامينات المفيدة التي تحفاظ على رطوبتها أيضاً في الصيف، وله ميزة هي أنه لا يجعل البشرة دهنية، كما يعتبر زيت النواة مرطب للشفاة المتشققة، حيث يعمل كبلسم فعال 100%. ويزيل الجلد الميت كما أنه علاج سريع للجروح.

- للشعر:
يمكنك استخدام زيت نواة المانجو باتنظام للحصول على نتيجة جيدة في منع تساقط الشعر وأيضاً جعل شعرك أطول وبراق، كما يعمل الزيت على جعل الشعر أكثر سوادًا، فهذا فإذا كنتي تعانين من الشعر الأبيض والرمادي فيمكنك استخدام هذا الزيت.

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