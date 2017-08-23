سفارة مصر بالأردن: إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي حتى يوم الاثنين المقبل
سفارة مصر بالأردن: إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي حتى يوم الاثنين المقبل
12:29 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
السفارة المصرية في الأردن
القاهرة- (أ ش أ):
دعت السفارة المصرية في الأردن، المواطنين المصريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية الراغبين في إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، للتوجه إلى مقر السفارة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.
وذكرت السفارة المصرية في الأردن – في بيان – أنها تواصل حاليا استقبال المواطنين المصريين الراغبين في إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي في الأيام المحددة بما في ذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين.. داعية كافة المواطنين ممن ليست لديهم بطاقة رقم قومي سارية إلى التوجه لمقر السفارة والاستفادة من تواجد لجنة وزارة الداخلية المنوط بها إصدار بطاقات الرقم القومي في ضوء أنها المستند الأهم عند تقدم المواطن إلى القسم القنصلي لاستخراج جواز سفر أو تجديده.
وأوضحت السفارة أن اللجنة الحالية لوزارة الداخلية تمثل امتدادا لعمل اللجنة التي باشرت أعمالها داخل السفارة في ديسمبر من العام الماضي وتمكنت من إصدار بطاقات رقم قومي لصالح ١٥٠٠ مواطن مقيم على الأراضي الاردنية.
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