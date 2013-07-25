مصرع وإصابة 35 فى صراعات قبلية بوسط دارفور

لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين جراء اشتباكات دامية، وقعت بين قبيلتى "المسيرية والسلامات" بمنطقة "محلية وادى صالح" بولاية وسط دارفور.

وقال معتمد محلية وادى صالح عبد الغنى هارون، لصحيفة "أخبار اليوم" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، إن حكومة ولاية وسط دارفور، أرسلت تعزيزات عسكرية لفرض هيبة الدولة ووقف الصراع، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مساعى حميدة لوقف كافة أشكال العنف بالمنطقة والجلوس مع الطرفين المتصارعين بالمسيرية والسلامات.

يشار إلى أنه لم يمض على توقيع الصلح بين القبيلتين بولاية وسط دارفور شهرا واحدا، والذى كان قد شهده نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف.