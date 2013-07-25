أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 35 فى صراعات قبلية بوسط دارفور

Google+ Print
مصرع وإصابة 35 فى صراعات قبلية بوسط دارفور مصرع وإصابة 35 فى صراعات قبلية بوسط دارفور

لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين جراء اشتباكات دامية، وقعت بين قبيلتى "المسيرية والسلامات" بمنطقة "محلية وادى صالح" بولاية وسط دارفور.

وقال معتمد محلية وادى صالح عبد الغنى هارون، لصحيفة "أخبار اليوم" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، إن حكومة ولاية وسط دارفور، أرسلت تعزيزات عسكرية لفرض هيبة الدولة ووقف الصراع، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مساعى حميدة لوقف كافة أشكال العنف بالمنطقة والجلوس مع الطرفين المتصارعين بالمسيرية والسلامات.

يشار إلى أنه لم يمض على توقيع الصلح بين القبيلتين بولاية وسط دارفور شهرا واحدا، والذى كان قد شهده نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365