136 مستوطنا يقتحمون الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اقتحم 136 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس - في تصريحات صحفية - إن المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات صغيرة، ومتتالية ونفذ عدد منهم طقوسا تلمودية..مشيرا إلى تواجد عدد كبير من المصلين، وانتشارهم عبر حلقات علم في أرجاء المسجد الأقصى.

وأدى عضو الكنيست الإسرائيلي يهودا غليك، وعدد من المستوطنين المتطرفين طقوساً تلمودية أمام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب القطانين، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد غليك من أشد الدعاة إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.