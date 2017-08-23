«المرور» تناشد قائدي السيارات: لا تقفوا بالصف الثاني (فيديو)

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ناشد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالجيزة، قائدي السيارات، بضرورة الالتزام بأماكن الانتظار، وعدم الركن بالصف الثاني، أو الوقوف في نهر الطريق.

وأضاف طاهر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "معظم المحاور المرورية التي تربط بين القاهرة والجيزة تشهد سيولة مرورية، وذلك باستثناء الاتجاه القادم إلى القاهرة بكوبري أكتوبر يوجد حادث تصادم وجاري رفع آثاره".

وأكد طاهر أن الحركة المرورية ستعود لطبيعتها خلال دقائق، موضحًا أن أعمال الصيانة مازالت مستمرة أعلى كوبري الدقي، وكوبري العمرانية من 12 صباحًا إلى 6 صباحًا.

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