نيويورك تايمز: علاقة مصر بكوريا الشمالية وراء تجميد المساعدات الأمريكية

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اهتمت وسائل الإعلام العالمية بقرار الولايات المتحدة بخفض مساعدتها لمصربسبب ضعف سجل حقوق الإنسان في البلاد، إذ قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن القرار يمثل انعكاسًا خطيرًا لسياسة واشنطن تجاه مصر.

وأضافت الصحيفة، أن مصر كانت منذ فترة طويلة من أكبر المستفيدين من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، على الرغم من ضعف سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث تلقت نحو 80 مليار دولار كمساعدات من الولايات المتحدة في هذه الفترة.

وأثار هذا القرار حالة من الحيرة وذلك بسبب التودد والعلاقات القوية الأخيرة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، فقال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات عقابية ضد مصر نظرًا لتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس السيسي وتبنيه لسياسات الحكومة المصرية".

وتابعت الصحيفة أن علاقات مصر مع كوريا الشمالية كانت سببًا أيضًا في قرار إدارة ترامب بوقف المساعدات، مشيرة إلى أنه في عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن شركات تابعة لكوريا الشمالية تستخدم مدينة بورسعيد لتهريب الأسلحة.

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وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها البلاد من جانب جماعات حقوق الإنسان، فقد تزايد الأمر بسبب منظمات المجتمع المدني الذي أصدرته مصر وفرض العديد من العقوبات المتمثلة في دفع الغرامات أو السجن على النشطاء الحقوقيين، كما فرض المزيد من القيود على تلقي المنظمات التمويل الأجنبي.

وبدوره قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان "يمثل هذا القانون الجديد خطوة كبيرة إلى الوراء بشأن حماية حرية الجمعيات الأهلية في مصر".

يذكر الولايات المتحدة قامت بوقف مساعدات لمصر قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.