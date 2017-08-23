مورينيو يطالب لاعبيه بالفوز بالثنائية

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طالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لاعبي مانشستر يونايتد، بالتتويج بالثنائية هذا الموسم من خلال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، والوصول على أقل تقدير إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى لا يعتبر الموسم فاشًلا، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ونجح اليونايتد في أول جولتين في الدوري الإنجليزي في التغلب على وست هام برباعية نظيفة وعلى سوانزي سيتي بنفس النتيجة، ليضع نفسه في صدارة جدول الترتيب مبكرًا كأبرز المرشحين لخلافة تشيلسي في التتويج باللقب.

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ونجح مورينيو في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد في التتويج بثلاثة ألقاب هي الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي، ولم يتود اليونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ أن حققه السير أليكس فيرجسون للمرة الأخيرة في عام 2013.

ونجح مانشستر يونايتد في التتويج بالثنائية للمرة الأخيرة في عام 1999 عندما توج الفريق بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب دوري أبطال أوروبا.