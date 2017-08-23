الرابحون والخاسرون من عودة إبراهيموفيتش المنتظرة لليونايتد

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بدأت شركة «أديداس» طرح قمصان اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عبر موقعها الأمريكي، الأمر الذي يشير إلى اقتراب تعاقد الشياطين الحمر من المهاجم السويدي من جديد.

ولعب إبرا مع مانشستر يونايتد لمدة عام واحد فقط الموسم الماضي، قبل أن يتعرض في شهر إبريل الماضي إلى إصابة قوية في ركبته حرمته من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ومع اقتراب توقيع مانشستر يونايتد عقدا جديدا مع النجم السويدي، استعرض موقع "سكواكا" الرابحين والخاسرين من عودة إبراهيموفيتش من جديد لصفوف مانشستر يونايتد في السطور التالية كالآتي:

- الرابحون

1- جوزيه مورينيو

يعد جوزيه مورينيو أبرز الرابحين من عودة إبراهيموفيتش من جديد لصفوف مانشستر يونايتد، خاصة أن المدرب البرتغالي تجمعه علاقة صداقة قوية مع النجم السويدي بعدما ساعده اللاعب السويدي على تحقيق الألقاب مع اليونايتد الموسم الماضي، إلى جانب تحقيق النجاحات مع إنتر الإيطالي في السابق.

ويعد إبراهيموفيتش من نوعية المهاجمين الكلاسيكيين الذين يعشقهم مورينيو، ويتمتع اللاعب السويدي بخبرة كبيرة في اللعب في أعلى المستويات من خلال تمثيل أندية كبيرة من حجم ميلان وإنتر ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان من قبل.

ويمتلك إبرا مقومات بدنية مبهرة تتناسب مع طريقة لعب الدوري الإنجليزي، وسيمنح إبراهيموفيتش قوة كبيرة لتشكيلة مانشستر يونايتد وسيخلق منافسة جيدة مع مهاجم الفريق روميلو لوكاكو.

2- روميلو لوكاكو

يعد لوكاكو من الرابحين أيضًا من عودة إبرا إلى مانشستر لسببين، الأول كونه المهاجم الوحيد في صفوف الشياطين الحمر وهو ما يضع عليه ضغطًا كبيرًا في تسجيل الأهداف وتفادي الإصابات حتى لا يسبب مشكلات للفريق.

أما السبب الثاني فهو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يمتلك خبرة اللعب في المباريات الكبيرة ولا يملك سجلا مميزا مع الألقاب، وسيستفيد كثيرًا من خبرة إبراهيموفيتش إلى جانبه.

3- بول بوجبا

قدم متوسط الميدان الفرنسي مستوى طيبا للغاية الموسم الماضي بوجود إبراهيموفيتش إلى جانبه، حيث شكل الثنائي قوة ضاربة في صفوف اليونايتد بفضل تحركات إبرا المميزة وقراءة بوجبا لكل تحركاته وإمداده بالكرات الخطيرة.

كما يملك إبراهيموفيتش الشخصية القوية لقيادة غرفة خلع الملابس في مانشستر يونايتد إلى جانب بوجبا من أجل مساعدة الفريق للعودة من جديد إلى طريق البطولات.

4- الدوري الإنجليزي

بكل تأكيد سيستفيد الدوري الإنجليزي من وجود لاعب بقيمة واسم إبراهيموفيتش، حيث سيسهم وجوده في زيادة تسويق البطولة بشكل أفضل وسيخلق منافسة كروية جديدة في الدوري الأقوى في العالم.

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الخاسرون

1- بيب جوارديولا

يعد مانشستر سيتي المنافس الأبرز لمانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفي الوقت الذي يعاني فيه السيتي من بعض المشكلات في خط دفاعه، يعاني مانشستر يونايتد من مشكلة واحدة وهي ضعف دكة البدلاء.

وستتعالج تلك المشكلة مع عودة إبراهيموفيتش من جديد ليكون بديلا مناسبا لروميلو لوكاكو، كما سيواصل اللاعب السويدي جهوده للتغلب في المواجهات المباشرة على جوارديولا، وهو الأمر الذي لم يحققه إبرا منذ مغادرته برشلونة في عام 2010.

2- ماركوس راشفورد

في الوقت الذي يعد فيه بول بوجبا وروميلو لوكاكو من أبرز الرابحين من عودة إبرا من جديد لصفوف الفريق، سيعاني ماركوس راشفورد كثيرًا في ظل كونه المهاجم الثاني في الفريق حاليا وسيصبح المهاجم الثالث مع وصول النجم السويدي إلى ملعب الأولد ترافورد.

وفي حال قرر مورينيو اللعب باثنين في خط الهجوم، سيفضل الاعتماد على كل من لوكاكو وإبراهيموفيتش على حساب المهاجم الإنجليزي الشاب.

3- ميلان

سعى ميلان بقوة في الميركاتو الحالي لإعادة إبراهيموفيتش من جديد إلى ملعب سان سيرو، على أمل إعادة أمجاد الروسونيري من جديد الذي أنفق بقوة في سوق الانتقالات من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويعد إبراهيموفيتش من أفضل المهاجمين في العالم ويمتلك اسما دعائيا كبيرا أراد ميلان الاستفادة منه بقوة إلى جانب الاستفادة من عقليته الانتصارية للعودة من جديد بين كبار القوم في القارة الأوروبية.

4- الدوري الأمريكي

كان من المنتظر أن يرحل إبراهيموفيتش إلى الدوري الأمريكي بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ليفضل اللاعب السويدي تأجيل تلك الفكرة لعام جديد من أجل تحقيق نجاحات أخرى مع مانشستر يونايتد.