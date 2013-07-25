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توريد 360 شاحنة لقطاع غزة عبر "كرم أبوسالم"

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توريد 360 شاحنة لقطاع غزة عبر "كرم أبوسالم" توريد 360 شاحنة لقطاع غزة عبر "كرم أبوسالم"

أعلن رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، أن معبر "كرم أبو سالم" التجارى يعمل اليوم الخميس لتوريد نحو 360 شاحنة إلى القطاع.

وقال فتوح لوكالة "معا" الفلسطينية المستقلة "من المقرر إدخال 360 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات، بينها 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجارى الخاص وكميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية إضافة إلى ضخ كميات محدودة من البنزين وغاز الطهى".

ويعمل معبر "كرم أبو سالم" خمسة أيام أسبوعيا لإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات إلى غزة بعد إغلاق معبرى "ناحل عوز" و"المنطار" منذ سنوات.

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مصر 365