مباحث التموين تداهم مصنعا غير مرخص لتصنيع الملابس الجاهزة بالدرب الأحمر

كتب- علاء عمران:

داهمت مباحث شرطة التموين، مصنع غير مرخص لتصنيع الملابس الجاهزة، بمنطقة الدرب الأحمر .

وردت معلومات للواء أنور سعيد مدير مباحث شرطة التموين، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص للملابس الجاهزة الكائن دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة مستخدما في عمليات التصنيع خامات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر).

وإدخالها في عملية التصنيع وتدوين على المنتج النهائي أسماء وعلامات تجارية (اديداس ـ شعار النادي الأهلي) خلافاً للحقيقة لإيهام جمهور المستهلكين كونها أصلية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط المدير المسئول و ضبط 190 قطعة ملابس جاهزة (تي شيرت ـ شورت ) مدون عليها العلامات سالفة الذكر "منتج نهائي" ،13 توب قماش "بدون فواتير " مجهولة المصدر " مستلزمات انتاج ،1740 إستيكر قماش مدون عليها العلامات سالفة الذكر ، مستلزمات انتاج بالإضافة إلى 6 ماكينة " اوفر ـ تفصيل " ، مقص كهربائي (لزوم الانتاج والتصنيع ).

وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى مصلحة الكيمياء للفحص، وتحرر عن المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.