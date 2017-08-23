"إيمان" تطلب الخلع: "جوزي بيخوني عشان تِخِينة" 12:02 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب- عمرو علي:وقفت "إيمان" في انتظار دورها أمام مكتب المنازعات الأسرية بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضد زوجها، مدعية أنه يخونها مع سيدات بدون تمييز، ويعايرها كثيراً بسبب زيادة وزنها.وتزوجت ''إيمان.ح'' (31 سنة) منذ 5 سنوات من ''و.أ''، ولديها منه طفلان، وحياتها كانت مستقرة، وعاشت معه قصة حب جميلة، كان خلالها مثالاً للزوج المخلص المتعاون، الحنون، (حسبنا تقول) ولكنه تغير بعدما ازداد وزنها بشكل لافت وبدون سبب واضح.وأكدت "الزوجة" أنها لم تستسلم لزيادة وزنها، وذهبت إلى العديد من استشاري الرجيم، واتبعت العديد من الأساليب لاستعادة رشاقتها من جديد، ولكنها فشلت، وشعرت بالإحباط بعد تغير مشاعر زوجها نحوها، ورغم أنها حاولت أكثر من مرة التحدث معه، لكنه لم يكن يبالي، واعتاد السهر بالخارج لفترات طويلة، على عكس المعتاد.وتصاعدت الخلافات بين الزوجين، بعدما اكتشفت "إيمان" (حسب قولها) خيانة زوجها لها مع العديد من السيدات، وهو ما عرفته بالصدفة من خلال صفحته على ''فيس بوك"، حيث لاحظت إضافة زوجها للعديد من السيدات، وعندما واجهته أكد أنه ''حر''، وحذرها من التدخل في حياته الخاصة، وعايرها بسبب زيادة وزنها.وعندما حاولت الزوجة احتواء زوجها، وذكرته بقصة حبهما وأولادنا، نشبت بينهما مشاجرة، حيث نهرها بشدة وقال لها "أنا مش طايق أبص في وشك.. انتِ تخينة أوى.. وأنا بخونك مع ستات كتير.. وانتي عايشة معايا تخدمي ولادك بس"، وهو ما أصابها بحالة اكتئاب شديدة، قررت بعدها طلب الطلاق من زوجها، ولكنه رفض، وعندما ألحت تعدى عليها بالضرب، لأول مرة منذ زواجهما، فتركت المنزل، واتجهت الى بيت أهلها، ثم رفعت دعوى خلع ضد زوجها، حملت الرقم 1079 لسنة 2017.

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