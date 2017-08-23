البيئة: الانتهاء من تطوير "شلالات الفيوم" خلال 8 أشهر

كتبت - مادي غيث

قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة، إن الوزارة بدأت بالتعاون مع وزارة السياحة، في تطوير منطقة الشلالات ببحيرة وادي الريان، وإنشاء خدمات للزوار وتطوير دورات المياه والكافيتيريات والمقاعد المخصصة للزوار كمرحلة أولى، نظرًا لأن منطقة الشلالات من أكثر المناطق التي تشهد إقبالًا في الأعياد والمناسبات.

جاء ذلك بعد موافقة وزير البيئة ومحافظ الفيوم على خطة تطوير بحيرة وادى الريان التي تستهدف تطوير محمية وادي الريان، مع تطوير منطقة الشلالات كمرحلة أولى التي تستغرق 8 أشهر، فور الانتهاء من الدراسات والتصاريح باعتبارها مزارًا سياحياً فريدًا بالمحمية.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك مرحلة ثانية لتطوير بحيرة وادي الريان وتشمل تطوير البوابات، وتطوير سياحة التخييم والسفاري، ومشاهدة الطيور في تلك المناطق، والتى تحتوى على غزلان و ثعالب وصقور وغيرها من الطيور والحيوانات النادرة.

وكان وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اجتمعا الاثنين الماضي، لمناقشة مشروع تطوير محمية وادي الريان، حيث شارك في الاجتماع ممثل وزارة السياحة، وبحضور رئيس قطاع حماية الطبيعة المهندس أحمد سلامة، ومدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة الدكتورة يسرية حامد، ومصمم مخطط التطوير المهندس المعماري جابي توما، ومدير محمية وادي الريان بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة الدكتور عمرو هيبة.

وأوضح وزير البيئة، أن المخطط يتضمن تطوير مدخل المحمية، مع إقامة مناطق خاصة بالتسوق وانتظار السيارات، ولوحات متحفية للتعريف بالمحمية وثرواتها، مضيفًا أن المخطط يشمل أيضًا تطوير منطقة الشلالات، وإقامة مناطق استراحات و"كافيتريات"، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، مع وضع لوحات سلوكية ومتحفية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه ستتم إقامة مناطق تخيم وفنادق بيئية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية ولا تؤثر على طبيعة المحمية وتعطي فرصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بالمحمية.