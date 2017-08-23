اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية في التنسيق

كتب- محمد قاسم

يغلق موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية.

ودعا سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم، لافتا إلى أن 130 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى أمس الثلاثاء.

وأكد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن.

يذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق من يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.