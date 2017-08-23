أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية في التنسيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية في التنسيق

12:07 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية في التنسيق

كتب- محمد قاسم

يغلق موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية.

ودعا سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم، لافتا إلى أن 130 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى أمس الثلاثاء.

وأكد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن.

يذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق من يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التنسيق: 130 ألف طالب بالدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن

    أخبار

  • لطلاب الثانوية..تعرف على الأماكن الخالية بالجامعات الخاصة

    أخبار

  • ننشر الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية.. أبرزها "التجارة والتربية

    أخبار

  • لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تُسجل رغباتك للالتحاق بالكليات والمعاهد؟

    أخبار

إعلان

95b93e158b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم