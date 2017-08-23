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تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة عبر موانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة عبر موانئ بورسعيد

11:58 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة عبر موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، العمل بشكل طبيعي، وبلوغ إجمالى الحركة 26 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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