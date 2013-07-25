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ناشطون سوريون: قوات الأسد بدأت بتدمير عدد من مبانى حى القابون

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ناشطون سوريون: قوات الأسد بدأت بتدمير عدد من مبانى حى القابون ناشطون سوريون: قوات الأسد بدأت بتدمير عدد من مبانى حى القابون

أفاد نشطاء سوريون اليوم الخميس، أن القوات الحكومية السورية بدأت بتدمير عدد من مبانى حى القابون المطلة على أوتوستراد دمشق حمص.

وقالت مصادر محلية قريبة من حى القابون، لقناة "سكاى نيوز عربية"، إن "القوات الحكومية السورية قامت بتدمير عدد من المبانى المطلة على أوتوستراد دمشق من خلال تفخيخها، كما واصلت القصف المدفعى وبراجمات الصواريخ من قواعدها المرابطة على جبل قاسيون".

من ناحية أخرى، نقلت "سكاى نيوز" عن مصادر فى المعارضة السورية قولها " إن الجيش الحر قام بتفخيخ مبنى تتخذه القوات الحكومية مقرا لها فى الحى ما أدى إلى مقتل جميع من كان بداخل المبنى"، مضيفاً أن "اشتباكات عنيفة جرت بين مقاتلى الجيش الحر والقوات الحكومية التى تحاول اقتحام الحى، وتصدوا لها مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات الحكومية".

من جهة أخرى، أفادت مصادر من المعارضة السورية ونشطاء بمقتل 15 فلسطينيا فى قصف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

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مصر 365