الداخلية: ضبط 22 قطعة سلاح في مداهمة بؤر إجرامية بقنا

كتب - محمد الصاوي:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت البؤر الإجرامية في قنا لملاحقة حائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية بمحافظة قنا.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا في ضبط "22 قطعة سلاح ناري، 121 طلقة مختلفة الأعيرة، قضية مخدرات، متهم مطلوب ضبطه وإحضاره و "تنفيذ" 1082 حكم من بينها 20 جناية و 10 قرارات إزالة.

واستهدفت القوات طرفي عائلتين بينهما خصومة ثأرية بقوص إثر حدوث مشاجرة بين بعض أفراد العائلتين وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية ووفاة طفل ينتمى للعائلة الأولى وإصابة والدته، وبائع أسماك ينتمي للعائلة الثانية؛ بأعيرة نارية بأجزاء متفرقة من الجسم.

وحال مداهمة القوات لمنازل المتهمين بادر مواطن من العائلة الأولى سبق اتهامه في 4 قضايا "سلاح ومخدرات" بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل ولقى مصرعه، وضُبط بجوار جثته السلاح المستخدم "بندقية آلية"، وبخزينتها 5 طلقات، وضبطت أجهزة الأمن متهم آخر من ذات العائلة" وبحوزته سلاح ناري "فرد روسي"، و5 طلقات من ذات العيار.

جاري استهداف باقى أفراد العائلتين وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية، حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، جاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.