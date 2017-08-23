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مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي سبب تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة

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مصراوي Masrawy

مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي سبب تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة

11:59 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي سبب تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر تأجيل موعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لإعلان موعد بدء الدراسة، حتى السبت المقبل، بدلًا من غد الخميس.

وأرجع المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، سبب التأجيل، إلى ارتباطات جدت على جدول أعمال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اضطرته لتأجيل الاجتماع.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتناولها اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تحديد موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/ 2018، وإبداء الرأي في القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم المتمثلة في: رفع مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية من المجموع، واعتبار امتحانات "الميد تيرم" تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع، وإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس سنة نقل عادية.

وعن موعد بدء الدراسة، قال المصدر، إنه من المتوقع أن يتفق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي حدد موعد بدء الدراسة بالجامعات في 16 سبتمبر المقبل.

وينعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية: رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ممثل الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات: الثقافة، القوى العاملة، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

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مصراوي Masrawy

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