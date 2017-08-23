الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر
الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر
11:56 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
الدكتور صالح عبد المعطي
قنا - عبدالرحمن القرشي:
أفاد المكتب الإعلامي للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صباح الأربعاء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور صالح محمد عبدالمعطي نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الهجان": إحلال وتجديد 3 مستشفيات بقنا
-
7634 طالبًا وطالبة تقدموا للمدن الجامعية حتى الآن بجنوب الوادي
-
مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا
-
بالصور.. "بدران": رقم أكاديمي لكل طالب في جامعة جنوب الوادي
إعلان
إعلان