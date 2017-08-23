الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفاد المكتب الإعلامي للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صباح الأربعاء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور صالح محمد عبدالمعطي نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر.