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الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

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مصراوي Masrawy

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

11:56 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

الدكتور صالح عبد المعطي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفاد المكتب الإعلامي للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صباح الأربعاء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور صالح محمد عبدالمعطي نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر.

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