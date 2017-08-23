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الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

11:47 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات، لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية لها خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك .

وأعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى الدفع بسيارات الإسعاف على طول كورنيش النيل، وأمام الحدائق العامة التي بها تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في جميع أحياء المحافظة.

وأشار عبدالجواد إلى تكثيف أعداد العاملين بالحجر الصحي على مدار 24 ساعة، والتنسيق بين الحجر الصحي بالمطار والجهات الأمنية، خاصة للزائرين خلال فترة الإجازات مع توفير الخدمات الإسعافية على أرض المطار.

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