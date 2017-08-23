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برلماني سكندري: ارتفاع سعر أراضي الدولة على محور المحمودية لـ40 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

برلماني سكندري: ارتفاع سعر أراضي الدولة على محور المحمودية لـ40 مليار جنيه

11:42 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

برلماني سكندري: ارتفاع سعر أراضي الدولة على محور المحمودية لـ40 مليار جنيه

مجلس النواب

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف السكندري سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، نتائج الاجتماع الذي عقدته قيادات محافظة الإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن تطوير محور المحمودية في أعقاب توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء محور مروري جديد في المحافظة لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة نقل المواطنين.

وقال البطيخي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "سيجري البدء في العمل بتطوير محور المحمودية خلال أيام على أن ينتهى العمل خلال حد أقصى ٦ شهور، بطول المحور الذي يبلغ حوالي ٢١ كيلو متر، ويربط أغلب أحياء الإسكندرية".

وأضاف "البطيخي" أن المناقشات بينت أنه سيجري تغطية ترعة المحمودية، وإزالة المخالفات والإشغالات، ونقل حوالي ٢٩ مسجدًا وزاوية مبنية على ضفاف الترعة، مبينًا أن المخطط يشمل أيضًا نقل سوق الخضر والفاكهة من منطقة الحضرة، ومد محاور مرورية تصل إلى أغلب الميادين مقسمة لمحاور اتجاه واحد وأخرى ذات اتجاهين، فضلًا عن تسيير خطوط أوتوبيس، تُخصص لها حارات ثابتة بالطرق الجديدة.

وأشار "البطيخي" إلى حصر أراضي الدولة غير المستغلة على محور المحمودية، لافتًا إلى أنه وفقًا للتقديرات سيرتفع إجمالي سعرها السوقي لما يقارب ٤٠ مليار جنيه، مبينًا أن المشروع يلقى متابعة بالغة من رئيس الجمهورية، وأنه يتمنى تنفيذه بالشكل الذي يرضي أهالي الإسكندرية.

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