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معهد الكبد بالمنوفية يقدم علاج "فيروس سي" بالمجان للمرضى من كل محافظات

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مصراوي Masrawy

معهد الكبد بالمنوفية يقدم علاج "فيروس سي" بالمجان للمرضى من كل محافظات

11:41 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي، اليوم الثلاثاء، عن توفر علاج "فيروس سي" شامل الفحوصات والتحاليل مجانًا على نفقة الدولة لغير القادرين وذلك بوحدة الفيروسات الكبدية بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي.

وأكد عبدالدايم في تصريحات خاصة، أن العلاج سيكون متاحًا للمرضى الذين لايتمتعون بالتأمين الصحي، وذلك تحت إشراف أساتذة المعهد، لأي مواطن من جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن فريق من المعهد سيزور قرى بهدف تنفيذ مسح شامل وتقديم العلاج علي نفقة الدولة لغير القادرين لتحقيق هدف " خالية من فيروس سي".

وأكد هشام أنه يتم تجهيز فرق كاملة من الأطباء والممرضين للنزول للقري لسحب العينات واجراء المسح الشامل.

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