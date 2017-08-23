القبض على "حبيشة" و"الضابط" في شبين القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقات أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على نجار وسائق سرقا 10 آلاف دولار من داخل سيارة بشبين القناطر.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من "علاء الدين.ع.م"، 56 سنة بالمعاش، باكتشافه كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن لسيارته ماركة "شيفروليه أفيو"، وسرقة حقيبة داخلها 10 آلاف دولار، كان في طريقه لتغييرهم بعملات مصرية.

وتوصلت المباحث إلى أن مرتكبي الحادث هما "م.ا.ف" وشهرته "حبيشة" 21 سنة، نجار، و"ح.ي.ا" وشهرته "الضابط" 17 سنة، سائق توك توك سابق اتهامة في عدد من القضايا.

وضبطت قوات الأمن المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضُبط مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من المسروقات، وقررا قيامهما بتغيير العملات أجنبية إلى مصرية، وصرف الأموال المتبقية على ملذاتهما، وجرى التحفظ عليهم، وحُرر المحضر رقم 10 أحوال مركز شبين القناطر بالواقعة.