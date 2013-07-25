البرلمان السودانى: ما يحدث بدولة الجنوب شأن داخلى

نفى رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السودانى الفاضل حاج سليمان، أن يكون للسودان أى يد فى ما يجرى بدولة الجنوب واصفا الوضع بالشأن الداخلى.

ونقلت صحيفة "الأهرام اليوم"الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، عن سليمان قوله، إن دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة فى دارفور وجنوب كردفان ليس مبررا للحكومة السودانية لدعم المعارضة الجنوبية.

وقال"لا يمكن أن ندعم حركات مسلحة لمواجهة نظام ارتضاه الشعب الجنوبي"، مؤكدا أن السودان دولة ذات سيادة وتحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وحذر البرلمانى السودانى من تبعات الصراع القبلى بدولة الجنوب على السودان، وقال "نخشى تدفق اللاجئين الجنوبيين شمالا فرارا من الصراع والظروف الاقتصادية التى تعانى منها دولتهم".

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