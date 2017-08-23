وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية

كتيت - محمد غايات:

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن منذ عام 1975 وحتى الآن، كان هناك قانون يعطي لوزير الشباب الحق في وضع لائحة موحدة تسري على جميع الأندية، لافتًا إلى أن هذا ينفي ما يتردد بشأن رغبة الحكومة في السيطرة على الأندية.

وأضاف "عبد العزيز" في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "حكومة المهندس شريف إسماعيل هي أول حكومة أعطت الأندية حقوقها، وكل جمعية عمومية تضع لائحة النادي الخاص بها"، لافتًا إلى أن جميع الهيئات الخاصة في الأندية نجحت في وضع اللوائح.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه يحق إجراء انتخابات جديدة لمجالس إدارات الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية على اللائحة، موضحًا أنه "إذا لم تنته اللجان الخاصة بالأندية من وضع اللائحة الخاصة بها، تقوم اللجنة الأولمبية المصرية بوضع لائحة نموذجية استرشادية، ويحق للنادي أن يجري الانتخابات وفقًا لهذه اللائحة.