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ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس

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مصراوي Masrawy

ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس

11:53 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس

ارشيفية

كتب- محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملاتها على المناطق العشوائية، لضبط الخارجين على القانون، ورفع الاشغالات التي تتسبب في حدوث ازدحام.

وأسفرت الحملة التي استهدفت منطقتي الدقي وأبو النمرس، عن ضبط 585 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات، لتحقيق الأمن والانضباط بشوارع وميادين الجيزة.

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مصراوي Masrawy

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