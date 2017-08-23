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على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف

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مصراوي Masrawy

على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف

11:51 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف

جثة

كتب - محمد شعبان:

على طريق المصارعة الحرة أنهى عامل حيله طفله بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة بسبب زيارته لوالدته دون إذن منه.

بدأت الواقعة بتقدم أحمد بشير، 74 سنة، موظف بالمعاش، 74 سنة، ببلاغ إلى قسم شرطة الصف، يفيد بوفاة حفيده "أحمد" 8 سنوات، بعدما صدمته دراجة بخارية.

أكدت تحريات رجال البحث الجنائي بعدم صحة البلاغ، وأن والد الطفل "م.ش"، 35 سنة، لحام، وراء وفاة نجله، حيث أمسك به ورفعه إلى أعلى ثم طرحه أرضًا مما تسبب في إصابته بشرخ بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم أودت بحياته.

أمكن ضبط المتهم الذي أرجع سبب فعلته إلى زيارة نجله لوالدته "طليقته" دون إذن منه، واتهمت والدة الطفل طليقها وزوجته بالتسبب في وفاة نجلها.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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