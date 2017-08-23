إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات

كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة البدرشين، دون وقوع إصابات.

كان قسم شرطة البدرشين، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب على مساحة 750 متر في مزرعة ملك أبوسريع محمود ،47 سنة، دون وقوع إصابات.

وأمر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.