أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات

11:47 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات

ارشيفية

كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة البدرشين، دون وقوع إصابات.

كان قسم شرطة البدرشين، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب على مساحة 750 متر في مزرعة ملك أبوسريع محمود ،47 سنة، دون وقوع إصابات.

وأمر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بجراج هيئة النقل العام بالقطامية

    أخبار

  • المطافئ تدفع بـ 10 سيارات للسيطرة على حريق اندلع منذ 3 أيام في الرحاب

    أخبار

  • النيران تلتهم محتويات شقة في أوسيم دون إصابات

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

    أخبار

إعلان

e2f488f623.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم