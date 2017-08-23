وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب

كتبت - ندى الخولي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز حماية أملاك الهيئة، علي مسافة 2 كم المحيطة بمطار برج العرب.

ووجه الوزير في بيان اليوم الأربعاء، بتولي جهاز المدينة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.