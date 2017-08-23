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وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب

11:24 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب

الدكتور مصطفى مدبولي

كتبت - ندى الخولي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز حماية أملاك الهيئة، علي مسافة 2 كم المحيطة بمطار برج العرب.

ووجه الوزير في بيان اليوم الأربعاء، بتولي جهاز المدينة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.

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