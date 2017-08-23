متى تستلزم الحمى الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟ 11:38 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

متى تستلزم الحمى الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟

(د ب أ)كثيرًا ما يتساءل الآباء عن متى تستلزم الحمى الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟ وللإجابة على هذا السؤال، قال أولريش فيجلر، من الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الذهاب بالطفل المصاب بالحمى إلى الطبيب يتعلق بعدة عوامل، منها عمر الطفل.قال أولريش فيجلر، من الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الذهاب بالطفل المصاب بالحمى إلى الطبيب يتعلق بعدة عوامل، منها عمر الطفل، فالطفل الأقل من ثلاثة أشهر يجب الذهاب به إلى الطبيب عند ارتفاع درجة حرارته عن 38 درجة، أما إذا تجاوز عمر الطفل ثلاثة أشهر، فيجب الذهاب به إلى الطبيب عند ارتفاع درجة حرارته عن 39 درجة.- عمر الطفل

عند حدوث الحمى بشكل متقطع أو متكرر يفضل الذهاب أيضاً للطبيب. ويسرى هذا في حالة استمرار نوبات الحمى لدى الطفل الأقل من عامين لأكثر من يوم أو لأكثر من ثلاثة أيام لدى الطفل الأكبر عمراً.وتتراوح درجة حرارة الطفل السليم بين 36.5 و37.5 درجة. وتوصف درجة حرارة الطفل بأنها مرتفعة إذا كانت درجة الحرارة المقاسة تقع بين 37.6 و 38.5 درجة، في حين توصف بأنها حمى شديدة عند تجاوز 39 درجة. وغالباً ما يرجع سبب الحمى إلى الإصابة بعدوى.- احذري من الأسبرينإذا تجاوزت درجة حرارة الطفل 39 درجة بشكل واضح، فيمكن الاستعانة بعلاجات خافضة للحرارة تحت إشراف الطبيب. وتتوفر المواد الفعالة باراسيتامول أو الإيبوبروفين للأطفال الصغار على شكل شراب أو أقماع، في حين أنها تتوفر للأطفال الأكبر سناً على شكل أقراص.وعلى أي حال لا يجوز للآباء إعطاء الأطفال الصغار المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسيليك" (الأسبرين)، والتي قد تتسبب في بعض الأحوال في الإصابة بمتلازمة "راي" المميتة، وهي مرض نادر يُصيب الكبد والمخ.

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