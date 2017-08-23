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تحذير للرجال.. مادة في الصابون تؤدي إلى العقم

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مصراوي Masrawy

تحذير للرجال.. مادة في الصابون تؤدي إلى العقم

01:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

تحذير للرجال.. مادة في الصابون تؤدي إلى العقم

للرجل.. مادة توجد في الصابون وواقي الشمس تسبب بال

كتب - هشام عواض:

تحتوي مستحضرات التجميل والتنظيف على مواد كيميائية، لها أثار سلبية على الصحة، وهو ما أثبتته دراسة بولندية بشأن مادة في بعض منتجات الصابون لها أضرار خطيرة على الرجال، وقد تؤدي إلى العقم بمرور الوقت.
ذكر موقع "The new paper"، أن دراسة توصلت إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الصابون وكريم واقي الشمس، والبلاستيك تُؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية لدى الرجال.
أعد الدراسة معهد نوفر الهولندي، بعد إجراء فحوصات تشمل تحليل البول واللعاب والدم والمني لـ315 مريضًا يعانون من مشاكل العقم.
واتضح أن الرجال الذين تعرضوا لمادة البارابين لديهم مستويات هرمون تستوستيرون أقل، كما يعانون تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، ما يؤدي لإصابة الرجال بالعقم.
وبالمقارنة مع الرجال الذين تنخفض لديهم نسبة البارابين في البول، فإن لديهم تركيزات عالية من الحيوانات المنوية.
وقالت الدكتورة جوانا جوريويتز، الباحثة بالدراسة، إن تجنب البارابين صعب جدًا ولكن يمكن تقليل التعرض إليه عن طريق استخدام منتجات العناية الشخصية الخالية منه.

 

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مصراوي Masrawy

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