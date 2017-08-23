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تصادم 3 سيارات يتسبب في توقف الحركة المرورية بـ "دائري البساتين"

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مصراوي Masrawy

تصادم 3 سيارات يتسبب في توقف الحركة المرورية بـ "دائري البساتين"

11:39 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري بمنطقة البساتين، اليوم الأربعاء، تصادم 3 سيارات، مما تسبب في توقف الحركة المرورية دون وقوع أية خسائر بشرية.

بدأت الواقعة بورود إشارة من غرفة النجدة لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري، وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى مكان الحادث، بالواقعة من غرفة النجدة.

نجح رجال الحماية المدنية، في التعامل مع الموقف ورفع حُطام الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

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