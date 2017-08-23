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انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف

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مصراوي Masrawy

انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف

11:36 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف

كتب- محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأربعاء، جثة نجار غرق اثناء استحمامه في مياه النيل بمنطقة الصف، وتم إخطار اللواء هشام العراقي مدير الأمن بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الصف، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بقرية الشوبك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة علي حسن، 16 سنة، نجار، وبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات دل على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأنه اثناء قيام النجار بالاستحمام في مياه النيل جرفة التيار لعدم إجادته السباحة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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