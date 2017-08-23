إزالة تعديات على فدان من أملاك الدولة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أزالت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تعديات على مساحة فدان من أملاك الدولة بواحة الفرافرة.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتنفيذ 3 قرارات إدارية صادر من الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، لإزالة فدان و18 قيراط تعديات على أملاك دولة في حملة مشتركة مع رئاسة مركز الفرافرة.

كما جرت إزالة تعديات على 101 متر مربع تعدى علها مواطنون بالبناء بمدينة الفرافرة، وأزيلت التعديات على نفقة المتعدين.

حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وشدد مدير أمن الوادي الجديد، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.