البط الأوروبي يهرب إلى مصر.. والسبب؟

كتبت- هاجر حاتم:

بدايًة من شهر سبتمبر المقبل، سوف يبدأ موسم صيد البط الأوروبي في بعض المناطق بمصر، الوافد من العديد من البلاد الأوروبية.

تعتبر محافظة الشرقية من أشهر المناطق التي يتوافد إليها البط، حيث يتواجد بها بركتان لتجمع البط، الأولى تسمى العمياء بمدينة الحسينية، والثانية في منطقة العزازي بفاقوس وتسمى بركة أكياد، وفقًا لما ذكره موقع العربية.نت.

هروب البط من أوروبا ولجوئه لمصر يرجع إلى انخفاض درجة الحرارة في أوروبا وهبوط الثلوج، حيث يهرب البط بحرا وجوا عبر البحر المتوسط ويصل لمحافظات بورسعيد والشرقية ودمياط، ويتجمع في بحيرة المنزلة ومنها لبحيرات أخرى، ويستمر توافده حتى شهر مارس من كل عام، ثم يبدأ في العودة إلى أوروبا مرة أخرى.

البط الأوروبي منه أنواع كثيرة، أشهرها البلبول وودويق وكيش وخضاري وكهربان وشهرمان والشرشيري وحمري وظي وكراكي وخرار وسماري والمندرين، ويتغذى على الأسماك والعلف والحشائش، ويتجمع في مكان به تجمع مياه وحشائش.

عملية صيد البط الاوروبي تختلف عن عمليات صيد الطيور الأخرى، حيث يتم يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، ولابد أن يرتدي الصيادون الزي المموه المشابه لزي رجال الجيش حتى لا يهرب البط ويشعر بالخطر، ويقوم أحد الصيادين بالاختباء في ما يسمى "اللبدة"، ثم يبدأ باصطياد البط فور ظهوره عن طريق القنص لو كان طائرا، أو يلقي الشباك في البركة ويصطاده منها لو كان عائما.