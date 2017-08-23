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«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

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«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو) «مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

التحرير

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كشف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تفاصيل إنشاء أكبر مدينة ترفيهية "ديزني لاند" في المحافظة، موضحًا أنها ستكون على أعلى مستوى في العالم، وهي أحد مشروعات المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف أبو زيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "أنه من المنتظر التوقيع على العقد خلال الأيام المقبلة، ولم يتم حتى الآن تحديد مكان توقيع العقد في أو أمريكا"، موضحًا أن الشركة الأمريكية طلبت تخصيص 5 آلاف فدان للمشروع، إلا أن المحافظة لم تتمكن من توفير سوى ألف ونصف فدان، وهو ما رفضته الشركة الأمريكية قبل أن تتدخل القوات المسلحة وتصدق على كامل المساحة.

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وتابع: "سيتم افتتاح متحف "روميل" الذي كان تم إغلاقه منذ ما يقارب 12 عامًا تحت إشراف وزارة الآثار إلى جانب افتتاح متحف جديد بمكتبة مطروح العام، مشيرا إلى انطلاق أكبر احتفالية مساء اليوم بشاطئ عجيبة فى إطار حفلات "أضواء المدينة" بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى الثاني بعد المائة".

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التحرير

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