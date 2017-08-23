انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم بالبنك المركزي ليسجل 17.80 للبيع، و17.70 للشراء، وذلك بالمقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

فيما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم متأثرة بانخفاض الدولار بالبنك المركزي أمس، وسجلت بنوك كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى، والبنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى 17.82 جنيه للبيع و 17.72 جنيه للشراء وهو الأعلى سعرًا فى القطاع المصرفي اليوم.

بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرًا 17.75 للبيع، و17.67 للشراء، وسجل الدولار ببنك عودة والبركة والأهلى اليوناني والتجاري الدولى 17.81 جنيه للبيع، و 17.71 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

شاهد أيضا

بينما انخفضت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية نسبيًا اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو 20.94 جنيه للبيع، و20.82 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 22.84 جنيه للبيع، و22.71 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.42 جنيه للبيع، و18.31 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل 16.28 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضًا طفيفًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.02 للبيع، 58.72 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.