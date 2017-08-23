أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

Google+ Print
انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت صرف الدولار اليوم بالبنك المركزي ليسجل 17.80 للبيع، و17.70 للشراء، وذلك بالمقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس الثلاثاء. 

فيما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم متأثرة بانخفاض الدولار بالبنك المركزي أمس، وسجلت بنوك كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى، والبنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى 17.82 جنيه للبيع و 17.72 جنيه للشراء وهو الأعلى سعرًا فى القطاع المصرفي اليوم.

 بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرًا 17.75 للبيع، و17.67 للشراء، وسجل الدولار ببنك عودة والبركة والأهلى اليوناني والتجاري الدولى 17.81 جنيه للبيع، و 17.71 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

شاهد أيضا

 بينما انخفضت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية نسبيًا اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو 20.94 جنيه للبيع، و20.82 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 22.84 جنيه للبيع، و22.71 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.42 جنيه للبيع، و18.31 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل 16.28 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية 

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضًا طفيفًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.02 للبيع، 58.72 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار جنونية لمقابر كفر الشيخ.. ومواطن: «إحنا خايفين نموت»

أسعار جنونية لمقابر كفر الشيخ.. ومواطن: «إحنا خايفين نموت»

"إيجاس" ترفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 800 جنيه

"إيجاس" ترفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 800 جنيه

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 22- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 22- 10-2017